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«Дроноводы» рассказали, как залетают внутрь бронетехники ВСУ

Расчеты БПЛА бьют термобарическими боеприпасами по укрытиям и блиндажам противника, осколочными - по живой силе, осколочно-фугасными - по бронетехнике.
Павел Кутаренко 2024-09-16 08:41:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Операторы беспилотников рассказали корреспонденту «Звезды», как залетают внутрь бронетехники ВСУ. Вместе с расчетом наших операторов FPV-дронов выбираем позицию. Бойцы должны быть замаскированными. В расчете ударного взвода беспилотников разведроты - оператор и сапер. Пока один устанавливает антенны для управления, другой снаряжает дрон-камикадзе с боеприпасом - гранатой от РПГ.

На СВО они с осени 2022-го. Служили в одной мотострелковой роте, и оба после ранений решили переучиться на «дроноводов». Работают вместе с весны, и весьма эффективно.

«В начале работы статистику вели. Потом целей стало слишком много, и не до этого, если честно», - рассказывает оператор-сапер БПЛА с позывным Крош.

FPV-дрон может нести боеприпас массой до 3,5 килограмма и летать на дальность до 20 километров.

Оператор работает в специальных очках, в руках - джойстик, которым управляют аппаратом.

На этих кадрах - боевая работа расчета. Термобарическим боеприпасом они бьют по укрытиям и блиндажам противника, осколочным - по живой силе, осколочно-фугасным - по бронетехнике. Чтобы ее поджечь, могут и в люк залететь.

«По-любому у нее будет что-то открыто. Либо десант, когда пехота проводит ротацию. Выходят из нее, и двери никто не закрывает - тогда уже вовнутрь и сжигаем приборы», - рассказывает оператор БПЛА с позывным Африка.

Только этот расчет разведчиков-«дроноводов» из Приморья уже уничтожил более 100 укрытий и блиндажей, 30 единиц вражеской техники. Благодаря их работе штурмовым подразделениям группировки «Восток» удалось срезать так называемый Времевский выступ на Южно-Донецком направлении. И на «птичках» здесь не экономят - бывает, что они отправляют на противника по 70 дронов-камикадзе только за сутки.

#бпла #беспилотники #наш эксклюзив #Южно-Донецкое направление #времевский выступ
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