Корабли Каспийской флотилии уничтожили цели на учениях «Океан-2024»

Корабли Каспийской флотилии уничтожили воздушные и надводные цели на учениях «Океан-2024». Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Кроме того, военное ведомство опубликовало видео с эпизодом учений.



При обнаружении «вражеской» авиации личный состав поразил воздушные мишени из корабельных 30-мм комплексов «Палаш», а затем осуществил постановку ложных целей с применением комплексов помех. Цель - лишить «противника» возможности определить верный морской объект. Роль «вражеской» авиации выполняли Су-24М.



Ликвидировав воздушные угрозы, корабельная артиллерия нанесла массированные удары по морским надводным целям из 76-мм артиллерийских установок.



После успешного выполнения задач все боевые корабли и суда обеспечения вспомогательного флота Каспийской флотилии вернулись в пункт постоянного базирования.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.