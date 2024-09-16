Корабли Каспийской флотилии уничтожили цели на учениях «Океан-2024»

Корабли Каспийской флотилии уничтожили воздушные и надводные цели на учениях «Океан-2024». Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Кроме того, военное ведомство опубликовало видео с эпизодом учений.
При обнаружении «вражеской» авиации личный состав поразил воздушные мишени из корабельных 30-мм комплексов «Палаш», а затем осуществил постановку ложных целей с применением комплексов помех. Цель - лишить «противника» возможности определить верный морской объект. Роль «вражеской» авиации выполняли Су-24М.
Ликвидировав воздушные угрозы, корабельная артиллерия нанесла массированные удары по морским надводным целям из 76-мм артиллерийских установок.
После успешного выполнения задач все боевые корабли и суда обеспечения вспомогательного флота Каспийской флотилии вернулись в пункт постоянного базирования.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»