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Корабли Каспийской флотилии уничтожили цели на учениях «Океан-2024»

После успешного выполнения задач все боевые корабли флотилии вернулись в пункт постоянного базирования.
2024-09-16 09:00:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корабли Каспийской флотилии уничтожили воздушные и надводные цели на учениях «Океан-2024». Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Кроме того, военное ведомство опубликовало видео с эпизодом учений.

При обнаружении «вражеской» авиации личный состав поразил воздушные мишени из корабельных 30-мм комплексов «Палаш», а затем осуществил постановку ложных целей с применением комплексов помех. Цель - лишить «противника» возможности определить верный морской объект. Роль «вражеской» авиации выполняли Су-24М.

Ликвидировав воздушные угрозы, корабельная артиллерия нанесла массированные удары по морским надводным целям из 76-мм артиллерийских установок.

После успешного выполнения задач все боевые корабли и суда обеспечения вспомогательного флота Каспийской флотилии вернулись в пункт постоянного базирования.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#армия #учения #Каспийская флотия #боевые корабли #Океан-2024
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