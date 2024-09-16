Волонтеры рассказали, как спаслись после атаки дрона в Курской области

Пока Российская армия уничтожает врага в приграничье, жителям Курской области помогают волонтеры - 106 тысяч добровольцев эвакуируют людей и оказывают им помощь в пунктах временного размещения. Они уже доставили больше 1 000 тонн предметов первой необходимости. Эта ежедневная работа тоже связана с большим риском - боевики устроили охоту за теми, кто возит продукты, питьевую воду и медикаменты или помогает выехать из опасных зон.

Денис и Дмитрий до сих пор не верят, что им удалось спастись. Они успели выскочить из машины и спрятаться во дворе дома всего за несколько секунд до взрыва FPV-дрона.

Беспилотник атаковал машину волонтеров, когда они везли гуманитарную помощь бойцам. На обратном пути ребята планировали эвакуировать местных жителей из Суджанского района.

Прежде чем нанести удар, вражеские дроны преследовали их автомобиль несколько километров. Украинские боевики устроили засаду - обогнав машину, дрон остановился и завис на уровне лобового стекла.

Подорвав автомобиль, ВСУ не успокоились - отправили вдогонку еще несколько дронов.

«Мы врезались в ворота, въехали во двор, чуть не врезались в трактор. Выскочили из машины», - рассказали волонтеры.

На помощь пришли наши военные - сбили беспилотник и вывели группу из опасной зоны.

Несмотря на подобные риски, волонтеры продолжают свою миссию. Таких здесь тысячи. Антон и Александр тоже помогают пострадавшим в Курской области. К этой семье стараются заезжать как можно чаще - их дом сильно пострадал от обстрела.

Снаряд приземлился местным жителям во двор. Осколками посекло крышу. Местами полностью провалился шифер. Ударная волна была такой силы, что полностью выбило окна с другой стороны дома.

«Головная часть HIMARS упала у меня во дворе. Вторая, хвостовая, часть с кассетами перелетела соседний дом», - рассказал местный житель Василий.

Волонтеры действуют сообща с военными. Валентина долго не хотела покидать свой дом. Согласилась, только когда разъехались все соседи. Наши бойцы буквально выводили женщину за руку - она почти не видит. На одной из точек передали ее волонтерам. Они, как всегда, на связи, готовы в любой момент прийти на помощь.