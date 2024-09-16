Корабли Балтфлота «уничтожили» подлодку в ходе учений «Океан-2024»

Экипаж малого противолодочного корабля «Алексин» отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в ходе стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» в акватории Балтийского моря.

По легенде учения, в районе сосредоточения одной из корабельных группировок Балтийского флота находилась подводная лодка условного противника, которая должна была уничтожить корабли группировки.

Экипаж «Алексина» действовал совместно с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота. Вертолеты выполнили элементы зависания над водной поверхностью и применили гидроакустические средства противолодочного обнаружения. Летчики обнаружили цель и передали координаты подлодки на МПК «Алексин».

«Вражеская» субмарина была условно уничтожена с помощью реактивной бомбометной установки РБУ-600 и торпедного вооружения кораблей.

Кроме того, экипаж корабля успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб по разным целям с практическим применением оружия.

Учение «Океан-2024» продлится до 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В нем задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч личного состава.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.