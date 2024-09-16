Морпехи ТОФ «уничтожили» морской десант на учениях «Океан-2024»

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе учения «Океан-2024» уничтожили морской десант условного противника, который высадился на необорудованное побережье. Тренировка проходила на десантном полигоне в Приморском крае.

Сначала морпехи под прикрытием дымовой завесы отошли на рубежи сосредоточения и вели оттуда огонь по наступающему неприятелю.

«Мы приняли бой. Когда по нам начала отрабатывать артиллерия противника, поступил приказ отойти на рубежи сосредоточения. Наше подразделение пополняет боекомплект и готовится нанести контрудар, выбить противника с занятых позиций и сбросить его в море», - рассказал командир взвода с позывным Топаз.

Тихоокеанцев поддержали расчеты РСЗО «Град» и экипажи танков Т-80БВ, которые нанесли удар по противнику. Ситуация была стабилизирована, а потом морпехи перешли к наступлению и выдавили силы противника обратно на побережье. Бойцы использовали переносные противотанковые комплексы, противотанковые гранатометы, пушки боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.

Военнослужащие использовали опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» продлится до 16 сентября. Им руководит главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев. Маневры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В учении задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч личного состава.

Учение проводится для проверки готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширения взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.