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Корабли Севфлота ударили по условному противнику в Баренцевом море

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко» отработали задачи по ведению морского боя с надводным кораблем с применением артиллерийского корабельного вооружения.
2024-09-16 06:00:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корабли Северного флота в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море. На данном этапе учений были задействованы ракетный крейсер СФ «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко».

Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей открыли по нему огонь из артустановки А-192М и батарее универсального калибра АК-130. Морская мишень была успешно уничтожена. «Адмирал Головко» также уничтожил воздушную цель из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш». В качестве мишени выступила авиабомба САБ-250.

Кроме того, моряки-североморцы поразили береговые цели, установленные на побережье полуострова Средний. Были уничтожены закрытые и видимые цели, имитирующие опорные и командные пункты условного противника, а также его огневые точки.

В учениях «Океан-2024» принимаю участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, свыше 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения, а также более 90 000 личного состава.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Северный флот #Стрельбы #СКШУ #Баренцево море #Маршал Устинов #Океан-2024
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