Корабли Севфлота ударили по условному противнику в Баренцевом море

Корабли Северного флота в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море. На данном этапе учений были задействованы ракетный крейсер СФ «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко».

Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей открыли по нему огонь из артустановки А-192М и батарее универсального калибра АК-130. Морская мишень была успешно уничтожена. «Адмирал Головко» также уничтожил воздушную цель из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш». В качестве мишени выступила авиабомба САБ-250.

Кроме того, моряки-североморцы поразили береговые цели, установленные на побережье полуострова Средний. Были уничтожены закрытые и видимые цели, имитирующие опорные и командные пункты условного противника, а также его огневые точки.

В учениях «Океан-2024» принимаю участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, свыше 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения, а также более 90 000 личного состава.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.