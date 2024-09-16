Экипажи Ил-38 выставили минные заграждения в рамках СКШУ «Океан-2024»

Экипажи четырех противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н в ходе СКШУ «Океан-2024» выполнили постановку минных заграждений на морском полигоне у побережья Камчатки.

По замыслу учений, разведка выявила группу вражеских кораблей. Противолодочные «Илы» вылетели с аэродрома базирования в Елизово и выставили минные заграждения в Авачинском заливе, исключив вероятность прохода кораблей «неприятеля». С бортов самолетов сбросили 50 учебных мин, перекрыв с их помощью участок побережья протяженностью около 10 километров, сообщили в Минобороны России.

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проводятся с 10 по 16 сентября. Их основной задачей является проверка готовности руководящего состава объединений и соединений управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности.

Маневры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них принимают участие более 400 кораблей и подводных лодок, свыше 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения, военной и спецтехники, а также более 90 000 человек личного состава.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.