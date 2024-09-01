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Три человека погибли при падении самолета на частные дома в США

Официальные лица ранее сообщали, что на борту самолета находились два человека, также после инцидента пропал без вести один местный житель.
Анастасия Бобылева 2024-09-01 06:25:13
© Фото: KentonAntiques, X.com © Видео: KentonAntiques, X.com; imurpartha, X.com

В американском штате Орегон небольшой самолет упал на ряд таунхаусов, в результате чего погибли три человека. Инцидент произошел к востоку от города Портленд, пишет Assoсiated Press.

Как уточняет издание, ранее в тот же день официальные лица сообщили, что в самолете находились два человека. Также с их слов стало известно, что один местный житель числится пропавшим без вести.

При падении самолета дома загорелись. На опубликованных кадрах дома охвачены пламенем, валит густой дым. По словам начальника пожарной охраны Грешема Скотта Льюиса, огонь затронул по меньшей мере четыре дома, причинив ущерб шести семьям. Двум людям оказали медицинскую помощь на месте, однако Скотт Льюис не уточнил, насколько сильно они пострадали.

В Федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что крушение произошло около 10:30 утра по местному времени примерно в 30 минутах езды от Портленда. Они идентифицировали самолет как двухмоторный Cessna 421C.

#в стране и мире #Самолет #сша #крушение
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