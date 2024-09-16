МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве на фиолетовой ветке произошел сбой из-за самоката на путях

Движение поездов было полностью восстановлено спустя полчаса, сообщил столичный Дептранс.
Елизавета Кондрикова 2024-09-16 18:36:40
© Фото: Константин Семенов, ТРК «Звезда» © Видео: moscowmap, Telegram

В московском метро произошел сбой на Таганско-Краснопресненской фиолетовой линии из-за самоката на путях, к данному моменту поезда движутся в соответствии с нормой. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за самоката на путях», - говорилось в сообщении ведомства.

Уточняется, что движение было полностью восстановлено спустя полчаса. Очевидцы делятся кадрами столпотворения на станции, которое образовалось в результате сбоя. На кадрах также виден самокат, который стал помехой для движения состава.

#Москва #в стране и мире #метро #дептранс #Сбой #московское метро #самокат
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 