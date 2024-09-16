В Москве на фиолетовой ветке произошел сбой из-за самоката на путях

В московском метро произошел сбой на Таганско-Краснопресненской фиолетовой линии из-за самоката на путях, к данному моменту поезда движутся в соответствии с нормой. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за самоката на путях», - говорилось в сообщении ведомства.

Уточняется, что движение было полностью восстановлено спустя полчаса. Очевидцы делятся кадрами столпотворения на станции, которое образовалось в результате сбоя. На кадрах также виден самокат, который стал помехой для движения состава.