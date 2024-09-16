Кириллов заявил, что войска РХБЗ обеспечивают безопасность ЗАЭС

Войска радиационной, химической и биологической защиты сегодня обеспечивают безопасность Запорожской АЭС. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов во время торжественной церемонии, посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Пикалова.

«Основным направлением развития войск на этом направлении является внедрение искусственного интеллекта, система выявления радиационной, химической и биологической обстановки и обеспечение безопасности войск при действии на зараженной местности», - отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Бюст военачальнику открыли на территории 27-го Научного центра Минобороны. Там же бойцам, которые отличились в зоне проведения спецоперации, вручили госнаграды.

Владимир Пикалов - советский военачальник, организатор и руководитель химических войск, начальник химических войск Министерства обороны СССР. Участник Великой Отечественной войны и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.