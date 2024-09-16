Расчет «Пиона» поразил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Командир самоходной артиллерийской установки «Пион» с позывным Бабуля внутренне собран, поскольку боевой работы на Купянском направлении очень много. С артиллеристом пообщалась корреспондент Елена Сивонен.

«Бывает, допустим, спишь, а тебе раз - работа пришла, цель. Все, быстро собираемся и выезжаем. Ребята привыкли уже. Быстро глаза открыл, вкинулся в берцы, штаны и побежал работать», - говорит командир орудия.

Цели на Купянском направлении поступают часто, не по одной в день. Поставлена задача - ударить по пункту временной дислокации противника. Расчет занимает места на броне и выезжает на огневую.

Каждый знает, что работать надо быстро, уложиться в идеале за 20 минут. Быть на позиции дольше - огромный риск. Тяжелее всего, в прямом смысле слова, заряжающим орудие, поскольку каждый снаряд весит 110 килограммов.

Звонкий «Пион» со свистом отправляет снаряды в глубокий тыл противника. Долетят они, по подсчетам, через минуту 20 секунд по цели. Отсюда она в 33 километрах. И это еще не максимальная дальность стрельбы орудия.

«У нас дальность большая, мы поражаем ПВД, пункты управления дронами, вот такие цели»,- рассказывает наводчик с позывным Злой.

Артсистема мощная, с огромным радиусом поражения. Именно поэтому САУ 2С7 «Пион» используют для ударов по особо важным объектам, преимущественно в глубине обороны противника за линией фронта. Орудие, несмотря на свои габариты, весьма подвижное, а еще маневренное и скоростное. С заездом в лесополосу, а значит в укрытие, для расчета, как и для самоходки, угрозы враг больше не представляет. Здесь все в безопасности.

«Долго пытаемся не задерживаться на позициях. Потому что огневая мощь - 203 миллиметра. Сами понимаете, разлет осколков у него значительно больше, чем у остального калибра. Ну и сама дальность стрельбы и эффективность работы делают его хорошей мишенью и значимой», - делится старший офицер батареи с позывным Муха.

Ребят с боевой уже привычно встречает недавно появившийся живой талисман - щенок. Кличка у собаки соответствующая орудию - бойцы зовут щенка Пионом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.