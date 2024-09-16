Старейшая в мире кошка умерла в Великобритании

Самая старя в мире кошка по кличке Рози умерла в Великобритании в возрасте 33-х лет. Об этом сообщила ее хозяйка.

«Она чувствовала себя не очень хорошо. Однажды вошла в коридор, легла и умерла», - приводит ее слова The Sun.

Своего питомца она взяла из приюта. Это произошло еще в 90-х годах прошлого века. С тех пор кошка жила с ней.

К слову, титул «самой старой в мире» был закреплен за Рози неофициально, так как ее владелица отказалась подать в Книгу Гиннеса соответствующую заявку, сообщает RT.