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Старейшая в мире кошка умерла в Великобритании

Кошка прожила до 33-х лет, что соответствует 152 человеческим годам.
Ян Брацкий 2024-09-16 01:31:29
© Фото: Klaus-Peter Wolf imageBROKER.com Globallookpress

Самая старя в мире кошка по кличке Рози умерла в Великобритании в возрасте 33-х лет. Об этом сообщила ее хозяйка.

«Она чувствовала себя не очень хорошо. Однажды вошла в коридор, легла и умерла», - приводит ее слова The Sun.

Своего питомца она взяла из приюта. Это произошло еще в 90-х годах прошлого века. С тех пор кошка жила с ней.

К слову, титул «самой старой в мире» был закреплен за Рози неофициально, так как ее владелица отказалась подать в Книгу Гиннеса соответствующую заявку, сообщает RT.

#Великобритания #кошка #книга рекордов гиннеса #долгожитель
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