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Умер старший брат Майкла Джексона

В сентябре Тито Джексон выступал с братьями в Англии, а в октябре собирался дать концерт в Атлантик-Сити.
Владимир Рубанов 2024-09-16 11:20:15
© Фото: IMAGO Stefan M. Prager, Global Look Press

В США в возрасте 70 лет скончался Тито Джексон - участник знаменитой семейной группы The Jackson 5, брат Майкла Джексона и Джанет Джексон. Об этом сообщил его племянник Сигги Джексон изданию People.

Ториано Эдарилл (Тито) умер в воскресенье, 15 сентября, предположительно, от сердечного приступа, пишет Entertainment Tonight.

Незадолго до своей смерти Тито выступал с братьями Джеки и Марлоном в группе под названием The Jacksons. Они давали концерты в Шотландии, Калифорнии и Англии, в том числе совсем недавно - 8 сентября. На 25 октября были запланированы выступления в Атлантик-Сити.

Тито был участником The Jackson 5, в которую также входили Майкл, Джеки, Джермейн и Марлон (а позже и Рэнди). Семейная поп-группа в 1970-е выпустила хиты I Want You Back, ABC и I'll Be There. Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в 1997 году и удостоена звезды на голливудской Аллее славы.

Потом Тито продолжил сольную карьеру и выпустил два студийных альбома - Tito Time в 2016 году и Under Your Spell в 2021 году.

В 2017, 2018 и 2019 годах Тито гастролировал с BB King Blues Band.

В семье Джексон было 10 детей. Король поп-музыки Майкл был восьмым из них, он умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Певица Джанет Джексон - самая младшая, ей 58 лет. Она до сих пор выступает.

#сша #Голливуд #смерть #поп-музыка #Майкл Джексон #Зал славы рок-н-ролла #Тито Джексон
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