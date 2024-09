Умер старший брат Майкла Джексона

В США в возрасте 70 лет скончался Тито Джексон - участник знаменитой семейной группы The Jackson 5, брат Майкла Джексона и Джанет Джексон. Об этом сообщил его племянник Сигги Джексон изданию People.

Ториано Эдарилл (Тито) умер в воскресенье, 15 сентября, предположительно, от сердечного приступа, пишет Entertainment Tonight.

Незадолго до своей смерти Тито выступал с братьями Джеки и Марлоном в группе под названием The Jacksons. Они давали концерты в Шотландии, Калифорнии и Англии, в том числе совсем недавно - 8 сентября. На 25 октября были запланированы выступления в Атлантик-Сити.

Тито был участником The Jackson 5, в которую также входили Майкл, Джеки, Джермейн и Марлон (а позже и Рэнди). Семейная поп-группа в 1970-е выпустила хиты I Want You Back, ABC и I'll Be There. Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в 1997 году и удостоена звезды на голливудской Аллее славы.

Потом Тито продолжил сольную карьеру и выпустил два студийных альбома - Tito Time в 2016 году и Under Your Spell в 2021 году.

В 2017, 2018 и 2019 годах Тито гастролировал с BB King Blues Band.

В семье Джексон было 10 детей. Король поп-музыки Майкл был восьмым из них, он умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Певица Джанет Джексон - самая младшая, ей 58 лет. Она до сих пор выступает.