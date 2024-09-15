МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названы крупнейшие импортеры никеля из РФ среди недружественных стран

Доля в финском импорте за первую половину 2024 года составила 335,7 млн $.
Глеб Владовский 2024-09-15 09:09:56
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress

Финляндия и Эстония заняли лидирующие позиции из числа недружественных стран по количеству импортируемого из России никеля. Такие данные появились на платформе ООН Comtrade.

Согласно исследованиям, в течение первых шести месяцев 2024 года Финляндия импортировала стратегический ресурс на сумму 335,7 млн $ занимая тем самым первое место. Доля импорта составила 88,4%. Второй по счету стала Эстония, импортировав никель на 1,5 млн $ (доля импорта - 44,1%).

Отмечается, что среди недружественных стран у России никель покупали в том числе Словения - 4% (561,3 тыс $), Нидерланды - 2,6% (13,8 млн $), Польша — 2,4 (2,8 млн $).

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предложил сократить экспорт стратегически важных ресурсов. В свою очередь военный эксперт рассказал, кто сильнее всех пострадает от ограничений и нехватки российских руд.

#в стране и мире #эстония #Финляндия #никель #недружественные страны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 