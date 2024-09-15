Названы крупнейшие импортеры никеля из РФ среди недружественных стран

Финляндия и Эстония заняли лидирующие позиции из числа недружественных стран по количеству импортируемого из России никеля. Такие данные появились на платформе ООН Comtrade.

Согласно исследованиям, в течение первых шести месяцев 2024 года Финляндия импортировала стратегический ресурс на сумму 335,7 млн $ занимая тем самым первое место. Доля импорта составила 88,4%. Второй по счету стала Эстония, импортировав никель на 1,5 млн $ (доля импорта - 44,1%).

Отмечается, что среди недружественных стран у России никель покупали в том числе Словения - 4% (561,3 тыс $), Нидерланды - 2,6% (13,8 млн $), Польша — 2,4 (2,8 млн $).

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предложил сократить экспорт стратегически важных ресурсов. В свою очередь военный эксперт рассказал, кто сильнее всех пострадает от ограничений и нехватки российских руд.