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В России введен запрет на продажу немаркированной одежды

Постановление о запрете вступил в силу 15 сентября.
Глеб Владовский 2024-09-15 08:02:12
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Правительство России запретило к продаже немаркированную одежду. Об этом сообщило агентство Life.

Уточняется, что постановление вступило в силу 15 августа. Оно затронет продукцию лёгкой промышленности, которую произвели или ввезли в страну до 1 апреля 2024 года. Таким образом, в России стало действовать требование к обязательной маркировке.

Запрет касается в том числе спортивных костюмов, спецодежды, платьев и рубашек. Ожидается, что с 1 марта перечень будет расширен. В него также войдут носки, нижнее белье, детская одежда и головные уборы.

#в стране и мире #Запрет #продажа одежды #немаркированная одежда
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