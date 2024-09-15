В России введен запрет на продажу немаркированной одежды

Правительство России запретило к продаже немаркированную одежду. Об этом сообщило агентство Life.

Уточняется, что постановление вступило в силу 15 августа. Оно затронет продукцию лёгкой промышленности, которую произвели или ввезли в страну до 1 апреля 2024 года. Таким образом, в России стало действовать требование к обязательной маркировке.

Запрет касается в том числе спортивных костюмов, спецодежды, платьев и рубашек. Ожидается, что с 1 марта перечень будет расширен. В него также войдут носки, нижнее белье, детская одежда и головные уборы.