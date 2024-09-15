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Fox News: без победы в Северной Каролине Трампу будет сложно выиграть на выборах

По словам кандидата в вице-президенты США от республиканцев, проигрыш возможен только в случае слабой явки.
Глеб Владовский 2024-09-15 06:39:35
© Фото: Will Lanzoni, Keystone Press Agency, Globallookpress

Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не сможет одержать верх в штате Северная Каролина, то победить на выборах будет сложно. Такое заявление сделал кандидат в вице-президенты страны Джей-Ди Венс.

«Для нас будет очень сложно победить, если мы не возьмем Северную Каролину», - цитирует его слова телеканал Fox News.

При этом политик оценил шансы на победу в регионе как «очень хорошие». Единственный вариант проигрыша в штате может случиться только в случае плохой явки.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до того как вступит на пост главы государства в случае победы на выборах.

Напомним, что в США президентские выборы намечены на 5 ноября 2024 года.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Северная Каролина #президентские выборы в сша #джей ди вэнс
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