Площадь пожара в Нижегородской области увеличилась до 30 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области достигла 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС региона.

«В настоящее время площадь пожара составляет ориентировочно 30 000 кв.м. Работы по тушению продолжаются», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов началось вблизи населенного пункта Скородум. На месте работает совместная группировка сил и средств спасателей.

В Прокуратуре Нижегородской области сообщили, что на место происшествия выехал Городецкий городской прокурор Владимир Митюрин. Ведомство также проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности.