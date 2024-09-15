Шольц прилетел в Узбекистан с официальным двухдневным визитом

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Самарканд в Узбекистане с официальным визитом на два дня. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Шавката Мирзиеева.

Для встречи Шольца перед зданием конгресс-центра выстроили почетный караул. Президент Узбекистана встретил его на площади Регистан.

«Военный оркестр исполнил гимны двух стран. Лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры стран рассмотрели вопросы расширения сотрудничества государств.

«Стороны выступили за продолжение активных контактов по линии парламентов, правительств, министерств иностранных дел», - сообщила пресс-служба.

В заключение заявляется, что на встрече достигли договоренности о принятии совместной «дорожной карты» по реализации подписанных соглашений.