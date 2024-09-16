На пороге третьей мировой: как Запад обсуждал удары вглубь России

События прошедшей недели, сначала в Европе, затем на Украине, а потом и в США - словно плохой сериал с посредственными актерами. Первая серия, понедельник, 9 сентября. Поздно вечером в британский аэропорт Станстед прибывает Госсекретарь США Энтони Блинкен. Прибывает открывать стратегический диалог между США и Великобританией, который подтвердит «особые отношения» между двумя странами. В заявлении госдепартамента для прессы звучат следующие слова.

«…Находясь в Лондоне, госсекретарь Блинкен встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить ряд важных вопросов, включая и наши коллективные усилия по поддержке Украины», - говорится в сообщении Госдепа.

«Особые отношения» и «коллективные усилия» - это, прежде всего совместное решение, которое должны принять Великобритании и США. Разрешить ли Украине наносить дальнобойные удары по территории России английским ракетами Storm Shadow, наводятся которые с американских спутников.

Вторую серию кинозрителям показали в среду - 11 сентября. Действие разворачивается уже в Киеве. Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приехали к Зеленскому. Открытая часть встречи состояла из сплошных благодарностей. За деньги, за оружие, за поддержку украинского народа. Ну а за закрытыми дверями были сплошные требования Киева. Главное - разрешить удары дальнобойным оружием вглубь России.

«Мы обсудили вопрос нанесения дальнобойных ударов по территории России. Обсудили и ряд других вопросов. Я собираюсь передать результаты нашего обсуждения в Вашингтон», - заявил Блинкен.

Но до того, как «убыть в Вашингтон» - обязательное посещение Варшавы. На встречу с Анджеем Дудой и Радославом Сикорским. Третья серия англо-американского кино - пресс-конференция по итогам переговоров. И прямо на ней первый, почти официальный, анонс того, что бить по центральной России Киеву скорее всего разрешат.

«Мне нужно было услышать от наших украинских партнеров, что, по их мнению, им нужно сейчас для решения боевых задач. И я могу вам сказать, что по мере продвижения вперед мы будем делать ровно то, что уже делали, а именно, будем корректировать, будем адаптироваться по мере необходимости, в том числе в отношении средств, имеющихся в распоряжении Украины для эффективной защиты от России», - сказал госсекретарь США.

Уже спустя несколько часов после варшавских речей господина Блинкена - прояснить ситуацию, и возможный ответ России на выпады Вашингтона и Лондона, журналисты просят президента России. Ответ Владимира Путина однозначен. Если Запад все-таки примет такое решение - это будет уже принципиально иной уровень конфликта.

«Дело в том, что, я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят и у нас, и на Западе - наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо Соединенных Штатов - в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», - заявил Владимир Путин.

НАТО против России - это третья мировая война. Для осознания того, что тандем Америка-Великобритания попытался сделать, используя Украину, западному миру понадобились сутки. Дальше начинается откат назад. Весьма неуклюжий, но все-таки откат. Блинкен и Лэмми мгновенно исчезают из публичного пространства, а президент США срывается на журналистов, которые просят его прокомментировать заявление Владимира Путина.

«Помолчите, пока я не заговорю, хорошо?», - сорвался Байден на журналистов.

Сразу же после журналистов, которым Байден так ничего и не сказал - срочная кулуарная встреча с британским премьером Киром Стармером. Тема разговора не афишируется, но по инсайдерским источникам - «что делать будем?». По итогам встречи - никакого заявления. И никакого официального разрешения Украине бить по России.

Кир Стармер и Джо Байден так и не договорились о каких-либо официальных заявлениях. Премьер Великобритании сказал журналистам в Белом доме, что у него была «широкая дискуссия о стратегии» с президентом США. Они с Байденом обсудят план на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе «с более широкой группой людей».

Сейчас мир в ожидании. К ситуации подключились российские дипломаты. Главный посыл - остановитесь пока не поздно, вы сами загнали себя в угол. Вы уже, по факту, говорите о реальной возможности ядерной войны. Которой хотелось бы все-таки избежать. Накроет всех. Попытался еще раз вразумить тех, кто так ратует за удары по России и первый заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Вашингтон и Лондон загоняют ситуацию в стадию слабо контролируемой эскалации. Мы фактически на ежедневной основе предостерегаем власть предержащих там от последствий подобного рода действий. К сожалению, должного эффекта вербальные сигналы не дают либо дают редко и слабо. Политическое и военное руководство противников России должно взвесить степень тяжести последствий, которые могут возникнуть в результате их безответственных действий», - сказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.

Ну, а главный парадокс ситуации в том, что сразу же после всех этих событий и заявлений, Зеленский спешно анонсировал, мирную конференцию с участием России в ноябре. При том, что буквально два дня назад он такое предложение от канцлера Германии Олафа Шольца категорически отверг. Сегодня же предложил новый мирный саммит сам Шольц, переобувшегося в воздухе Зеленского - поддержал.

«Сейчас настал нужный момент, сейчас время, когда мы должны узнать, какие возможности открываются перед нами. И это правильно, что Владимир Зеленский сказал, и я повторяю, что нам снова нужна еще одна мирная конференция. Россия должна быть за столом переговоров. Это задача, которую мы должны сейчас решить», - заявил Олаф Шольц.

Конечно, забавно, что о мирных переговорах представители НАТО заговорили на фоне военных успехов российских вооруженных сил. Немецкая пресса пишет, что Берлин даже якобы готов поступиться украинскими территориями. Никак немцы не поймут, что дело не в земле. Дело - в защите наших людей.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что пора начинать договариваться. В немецкой прессе и в других СМИ содержатся намеки на то, что, мол, давайте исходить из того, что придется решить территориальный вопрос с учетом реалий на земле. Речь не о территориях. Мы никогда не хотели чужой земли. Мы просто хотели, чтобы к людям, являющимся неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, языка, истории, религии, относились по-человечески, как того требует международное право, многочисленные конвенции о правах человека, национальных меньшинств и, прежде всего, - Устав ООН», - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

К тому же все обещания, заверения и добрые слова Запада, как показывает практика, не стоят ничего. Саммит в ноябре - это больше всего похоже на затяжку времени в ожидании результата американских выборов. Что же касается самого Зеленского и его окружения - то они своими действиями наоборот тянут все в пропасть, и верить им просто нельзя. Еще одно свежее доказательство - Виктория Нуланд, так ласково кормившая украинский майдан печеньками, на прошедшей неделе, наконец-то призналась, что это именно США в 22 году сорвали мирные соглашения в Стамбуле. Все шло хорошо, пока Вашингтон не вмешался.

«Под конец переговоров Украинцы захотели проконсультироваться к чему вообще все идет, и тогда и нам, и британцам, и всем остальным стало ясно, что главное условие Путина - было зарыто в приложении документа, над которым они работали. Оно запрещало Украине после сделки иметь определенные виды оружия, так что Украина по сути была бы ослаблена. Поэтому украинская делегация начала задавать вопросы, хороша ли эта сделка, и именно в этот момент сделка распалась», - сообщила Нуланд.

Мир, стараниями таких переговорщиков, а на самом деле лжецов, подвели к порогу катастрофы, способной его уничтожить. Остановятся инициаторы возможного апокалипсиса или просто замерли на секунду - пока непонятно. Как говорится, война для них - дело хлебное. Так что строчки из трагедии Шекспира «Гамлет» - быть или не быть, вот в чем вопрос - сегодня звучат не просто как фраза из написанной 450 лет тому назад пьесы.