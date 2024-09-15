В Приморье испугавшаяся водителя женщина выпрыгнула из такси на ходу

Во Владивостоке 47-летней женщине пришлось выпрыгнуть из такси на скорости, так как водитель не реагировал на ее предупреждения о ДТП. Кадры происшествия опубликовал канал 360.

Автомобиль марки Toyota ехал по трассе из Владивостока в город Артем. Спустя некоторое время маршрута женщина заметила, что водитель заваливается в сторону, предупредила его, но тот не отреагировал.

Пассажирка приняла решение выпрыгнуть из машины на ходу, чтобы не попасть в ДТП. Она несколько раз перевернулась на асфальте и чуть ли не оказалась под колесами у другой машины.

После этого таксист врезался в леерное ограждение, не остановился и уехал в неизвестном направлении.

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил на водителя уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности таксистом по первой части 238 статьи УК РФ.

Пострадавшая женщина получает медицинскую помощь, следователи устанавливают все детали произошедшего и личность водителя.