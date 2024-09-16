Война мемов: как прошли первые дебаты Трампа и Харрис

В ожидании дебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис обратилась за помощью к потусторонним силам. Похоже, что после катастрофического провала Джо Байдена на дебатах демократы решили использовать все возможные ресурсы и даже магические. Слишком высоки ставки - кандидаты идут практически ноздря в ноздрю.

Кроме духов Камала Харрис, которая никогда не славилась ораторским мастерством, обратилась и к более традиционным методам. С Харрис работала целая обойма тренеров и репетиторов, которые разучивали с ней основные тезисы. А незадолго до самого события для нее специально построили точную копию студии, чтобы Харрис не растерялась в новой обстановке. И даже наняли актера - двойника Дональда Трампа,

«Вице-президент Камала Харрис провела в отеле Питтсбурга пять дней. Там специально построили сцену, повесили софиты и пригласили двойника, который не просто играет Трампа, а буквально вселяется в него. На нем свободный костюм и длинный красный галстук», - пишет The Washington Post.

Трамп в подобного рода усиленных тренировках не нуждался. Однако и его подготовка была достаточно тщательной. Ему помогала Тулси Габбард, бывшая демократ, которая лично участвовала в дебатах с Камалой. К вечеру вторника у здания телекомпании ABC собрались сторонники обоих кандидатов в ожидании схватки. То тут, то там вспыхивали перепалки.

Правила те же, что и в прошлый раз - участники отвечают на вопросы по очереди, без помощи, когда говорит один - микрофон второго отключен. Но это на бумаге. Неожиданно оказывается, что микрофон Камалы включен во время речи Трампа, чем та с удовольствием воспользовалась, перебивая своего оппонента. Что же до содержательной части дебатов - ничего нового. Харрис лучезарно улыбается, а Трамп обвиняет ее в бездействии и заявляет, что поднимет экономику и разрешит украинский кризис парой звонков. Ну и как водится - какие же американские дебаты без обсуждения России.

«Я поговорю с Путиным, я поговорю с Зеленским, я сведу их вместе. Байден понятия не имел, как с ним разговаривать, он понятия не имел, как это остановить. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», - заявил Трамп.

Не обошлось без уже так всем полюбившихся взаимных оскорблений

«Люди из команды Трампа начали покидать его штаб из-за раздражения и разочарования!», - говорит Харрис. «Люди не приходят на ее митинги, и она платит им, чтобы они приходили туда», - сказал Трамп.

Настоящий фурор произвели слова Трампа о том, что городе Спрингфилд, который подвергся настоящему нашествию мигрантов, эти самые мигранты не только в наглую селятся во дворах горожан без какого либо разрешения, но даже воруют и поедают их домашних животных.

«Миллионы и миллионы мигрантов проникли в нашу страну и посмотрите, что происходит в городках, где они появились. В Спрингфилде они поедают собак. Люди, которые пришли туда, едят кошек. Они едят домашних питомцев горожан, которые живут там», - заявил Трамп.

Эта фраза, несмотря на наигранно удивленное лицо Камалы, оказалась правдой. Местная полиция действительно регистрировала подобные случаи. А сами слова Трампа моментально стали мемом, который подхватил молодой электорат.

Причем эти мемы стали настолько широко распространены, что уже довели демократов до настоящей истерики - один из них, Эрик Своллвел, заработал нервный срыв, обсуждая картинку с Трампом.

«Что это за черт? Они постят "защитим наших домашних животных в Огайо!". Мы спускаемся в какую-то безумную кроличью нору и из-за какого-то мифа о том, что мигранты едят домашних животных! …. Господи!», - заявил конгрессмен.

А уже по окончании шоу американцы заметили, что серьги Камалы крайне подозрительно напоминали популярную в Штатах модель беспроводных наушников, которые, как утверждают в Штатах, помогли ей получать подсказки от помощников. Модератор сделал вид, что ничего не заметил. Более того, на протяжении всех дебатов он открыто подыгрывал Камале.

Итог дебатов получился неоднозначным - кто-то отдает победу Харрис, кто-то Трампу. Но большинство американцев заняты созданием мемов и шуток - воспринимать такие дебаты всерьез и правда было бы странно. Но предвыборную гонку как-то надо вести и сразу же после дебатов к поддержке Камалы подключился хор сочувствующих. О решении голосовать за Харрис заявила популярнейшая в Штатах певица Тейлор Свифт, которую слушают как минимум три четверти американцев. В заключении своего поста она представилась «бездетной кошатницей», как демократок единожды назвал второй номер Трампа - Джей Ди Вэнс.

«На президентских выборах 2024 года я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца. Тейлор Свифт, бездетная кошатница», - написала в соцсетях певица.

Однако в рядах трампистов нашелся ответ. Илон Маск вызвался помочь певице с ее проблемой.

«Прекрасно, Тейлор, ты победила... Я подарю тебе ребенка и буду охранять твоих кошек ценой своей жизни», - написал Маск.

И казалось бы - обычный диалог в интернете, но именно он лучше всего иллюстрирует раскол в американском обществе. Схватка Трампа и Камалы переросла в полноценное мировоззренческое и цивилизационное противостояние. Мужчины против женщин. Трамп со стоящими за ним простыми американцами и суровыми белыми работягами и Камала, которую поддерживает феминистический ЛГБТ*-легион новой этики.

За ЛГБТ*-сообщество республиканцы биться, похоже, не собираются. А в целях привлечения на свою сторону традиционных семей и домохозяек выпустили на арену секретное оружие Трампа. Прекрасную жену Меланию.

Аккурат за месяц до финальной схватки за президентское кресло выходит книга «Мелания», повествующая о жизни первой леди. Предсказуемо, упор в ней делается на пасторальные семейные фото и историю знакомства, ухаживания и свадьбу с Дональдом Трампом. В книге он представлен нежным, романтичным и любящим мужем и отцом, о жизни с которым можно только мечтать.

«Вызовы и награды материнства, от бессонных ночей до радостных событий, приносят огромное удовлетворение, которое понимает только мать. Уроки, которые я извлекла из этого опыта, глубоки и сформировали меня так, как я даже не могла себе представить», - говорится в книге.

Демократы, предсказуемо, окрестили книгу ложью еще до официальной публикации. Взаимные обвинения во всех смертных грехах, война компроматов и во главе всего - мемы, шутки и скандалы. Вот такая она - предвыборная гонка в США 2024 года. Гонка, которая легко может привести к гражданской войне. Гонка, в которой оба лагеря сцепились, как кошки с собаками.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.