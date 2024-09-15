Сербский блогер показал кадры встречи с медведем в берлоге

Сербский блогер Стефан Янкович залез в берлогу, после чего встретил там медведя. Кадры этого он опубликовал в своих социальных сетях.

На видео молодой человек сидит внутри берлоги и в страхе смотрит на медведя, который, вероятно, решил вернуться к себе домой.

Хищное животное не тронуло Янковича и просто понюхало, когда он начал вылезать из берлоги.

Затем блогер в попытке спастись от него залез на дерево, после чего к медведю присоединился его соратник. Видео заканчивается тем, что один из косолапых пытается залезть к Янковичу. После этого никакой информации от мужчины не было.

Видеоролики с медведем набрали миллионные просмотры в социальных сетях.