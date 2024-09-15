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Сербский блогер показал кадры встречи с медведем в берлоге

Стефан Янкович залез в берлогу, встретил там медведя и забрался на дерево.
Мария Зайцева 2024-09-15 15:52:19
© Фото: @Janko, YouTube © Видео: @Janko, YouTube

Сербский блогер Стефан Янкович залез в берлогу, после чего встретил там медведя. Кадры этого он опубликовал в своих социальных сетях.

На видео молодой человек сидит внутри берлоги и в страхе смотрит на медведя, который, вероятно, решил вернуться к себе домой.

Хищное животное не тронуло Янковича и просто понюхало, когда он начал вылезать из берлоги.

Затем блогер в попытке спастись от него залез на дерево, после чего к медведю присоединился его соратник. Видео заканчивается тем, что один из косолапых пытается залезть к Янковичу. После этого никакой информации от мужчины не было.

Видеоролики с медведем набрали миллионные просмотры в социальных сетях.

#в стране и мире #Сербия #медведь #блогер #Хищник #берлога
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