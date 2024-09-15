Черная кошка не отважилась перебегать дорогу Путину в Петербурге

Черная кошка не отважилась перебежать дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина. Видео с инцидентом опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», - написал он.

На кадрах можно заметить, как черная кошка попыталась перебежать дорогу, однако, когда увидела приближающийся лимузин российского лидера, пошла обратно.

Случай произошел во время посещения главой государства военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге. Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым, который руководил обороной Малой Локни под Курском. Офицеру присвоили звание Героя России.