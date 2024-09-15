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Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета рейса Петербург - Челябинск

Взлет воздушного судна «Боинг-738» прошел успешно.
Услада Дубинина 2024-09-15 14:29:47
© Фото: J.W.Alker, imageBROKER, Globallookpress

Злоумышленники пытались ослепить экипаж воздушного судна «Боинг-738» во время взлета ночью. Самолет следовал по рейсу Санкт-Петербург - Челябинск. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников, пытавшихся ослепить экипаж воздушного судна», - указано в сообщении.

Пострадавших в результате случившегося нет. В ГУ МВД уточнили, что взлет пассажирского самолета прошел успешно. Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Самолет #МВД #Авиарейс #пулково
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