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В Омске 11 человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с маршруткой

Ход проверки по установлению обстоятельств ДТП взят под контроль региональной прокуратурой.
Глеб Владовский 2024-09-15 14:14:01
© Фото: Прокуратура Омской области

В Кировском районе Омска 11 человек, среди которых шестилетняя девочка, получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

«Предварительно установлено, что 43-летняя водитель автомобиля, двигаясь по улице 70 лет Октября, при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю и пассажирскому автобусу», - говорится в заявлении учреждения.

В Прокуратуре также добавили, что ход проверки по установлению обстоятельств ДТП взят под контроль. По её итогам будет дана оценка действиям виновника ДТП.

Ранее сообщалось, что в Якутии перевернулся автобус, в результате погибли четыре человека.

#в стране и мире #«Омск» #ДТП #пострадавшие
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