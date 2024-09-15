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Актера «Король и Шут» Ткачука задержали в Пулково за подозрительный сверток

У Евгения Ткачука в аэропорту обнаружили сверток с неизвестным содержимым и курительную трубку.
Услада Дубинина 2024-09-15 13:25:36
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково. По предварительной информации, его подозревают в перевозке наркотиков. Об этом сообщает SHOT.

Во время досмотра у актера обнаружили курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Подозрительное содержимое отправили на экспертизу. Ткачук не смог объяснить, какое вещество находилось внутри свертка.

Евгений Ткачук- актер театра и кино. Он известен по ролям в произведениях: «Перевал Дятлова», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Казнь», «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Всего Ткачев снялся в 83 кинокартинах в период с 2004 по 2024 год.

#в стране и мире #наркотики #актер #досмотр #Ткачук #аэропорт пулково
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