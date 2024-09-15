Российские войска уничтожили украинский ж/д эшелон с иностранным оружием

Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки украинский железнодорожный эшелон с иностранным вооружением. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения безэкипажных катеров противника и цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет. Живой силе и военной технике врага нанесено поражения в 148 районах проведения специальной военной операции.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства, удар нанесен силами оперативно тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов