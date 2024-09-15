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Российские войска уничтожили украинский ж/д эшелон с иностранным оружием

Также нанесены удары по складу ракетно-артиллерийского вооружения и местам хранения безэкипажных катеров.
2024-09-15 12:08:36
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки украинский железнодорожный эшелон с иностранным вооружением. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения безэкипажных катеров противника и цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет. Живой силе и военной технике врага нанесено поражения в 148 районах проведения специальной военной операции.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства, удар нанесен силами оперативно тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #склад #поражение #железнодорожный эшелон
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