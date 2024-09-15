Песков: Путин всегда аккуратен в выборе ответа на действия Запада

Президент России Владимир Путин всегда предельно аккуратен, когда речь идет об ответе на действия Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас хватает весьма авторитетных экспертов, которые обсуждают, в том числе и жесткие варианты мер. Я думаю, что этого достаточно», - добавил спикер Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков также подчеркнул, что у России хватает возможностей Вооруженных сил и их экономической поддержки для продолжения СВО. В заключение он заявил, что цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее Песков заявил, что Москва ответит в случае, если Киев будет наносить удары по России дальнобойным оружием.