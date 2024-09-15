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Теплоход и прогулочное судно столкнулись в Санкт-Петербурге

Прокуратура организовала проверку по факту столкновения водного транспорта.
Услада Дубинина 2024-09-15 12:17:04
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура © Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура Telegram

Прогулочное судно и теплоход столкнулись в  в районе Литейного моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно», - указано в сообщении. 

Известно, что пострадавших в результате столкновения нет. В прокуратуре сообщили об отсутствии разлива топлива. 

Причины транспортного происшествия будут установлены. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося, специалисты обратят внимание на соблюдение безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

 

#в стране и мире #Санкт-Петербург #столкновение #судно #транспортная прокуратура
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