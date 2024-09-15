Расчет FPV-дронов показал уничтожение снайперов ВСУ в заброшенном доме

Расчет ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожил снайперскую пару ВСУ на Донецком направлении. Минобороны РФ показало момент нанесения удара по противнику.

Цель обнаружили операторы разведывательных беспилотников - они заметили скрытую снайперскую позицию в заброшенном здании. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение.

Расчет FPV-дронов получил координаты и выдвинулся на позицию. Подготовив беспилотник, оператор подвел его к указанной цели. Благодаря корректировке разведчиков дрону удалось обойти систему радиоэлектронной борьбы противника и точным попаданием уничтожить снайперов ВСУ.

Ранее ЗРК «Тор» уничтожил «Валькирию» ВСУ в зоне проведения СВО. Вражеский беспилотник собирал информацию о позициях наших войск для дальнейшего нанесения удара.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.