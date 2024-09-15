МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет FPV-дронов показал уничтожение снайперов ВСУ в заброшенном доме

Снайперская пара боевиков ВСУ находилась в заброшенном здании, FPV-дрон нанес удар по их укрытию.
2024-09-15 05:08:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожил снайперскую пару ВСУ на Донецком направлении. Минобороны РФ показало момент нанесения удара по противнику.

Цель обнаружили операторы разведывательных беспилотников - они заметили скрытую снайперскую позицию в заброшенном здании. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение.

Расчет FPV-дронов получил координаты и выдвинулся на позицию. Подготовив беспилотник, оператор подвел его к указанной цели. Благодаря корректировке разведчиков дрону удалось обойти систему радиоэлектронной борьбы противника и точным попаданием уничтожить снайперов ВСУ.

Ранее ЗРК «Тор» уничтожил «Валькирию» ВСУ в зоне проведения СВО. Вражеский беспилотник собирал информацию о позициях наших войск для дальнейшего нанесения удара.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #снайпер #донецкое направление #FPV
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 