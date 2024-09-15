Российские бойцы рассказали, как освобождали Красногоровку в ДНР

Российские военнослужащие рассказали, как проходило освобождение Красногоровки в ДНР.

Этот населенный пункт является крупнейшим транспортным узлом для снабжения боевиков ВСУ. Кирпич в основании, без которого может посыпаться линия обороны националистов на всем Донецком направлении.

Танкисты «Южной» группировки войск перемалывали укрепления и огневые точки националистов в населенном пункте. Т-80 работал как ствольная артиллерия с закрытых позиций, перерезая огнем пути снабжения боевиков, поддерживали наши штурмовые подразделения.

«Чтобы помочь парням удержать этот рубеж мы всегда готовы и днём, и ночью, круглосуточно. Двадцать четыре на семь работа идёт», - рассказал командир танковой роты с позывным Белый.

Один пристрелочный второй в цель. Точность огня гарантируют операторы беспилотников - разведчиков. Бойцы называют наши дроны глазами в небе. Для штурмовой группы - оператор БПЛА словно навигатор: прокладывает маршрут, предупреждает об опасностях. На ближней дистанции, по словам наших штурмовиков, украинские боевики сдаются практически без боя.

«Мы зашли, так сказать можно в тыл врага. У нас был с юга с севера мы их обошли зашли на завод скрытно закрепились и после этого уже начали их давить», - рассказал командир роты штурмовиков с позывным Герцен.

Пала очередная неприступная крепость киевского режима. Красногоровка использовалась боевиками для артиллерийских обстрелов мирных кварталов Донецка.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.