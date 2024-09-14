Береговые войска ВС РФ сорвали высадку десанта «врага» на Балтике

Российские береговые войска сорвали попытку высадки десанта «врага» на Балтике в рамках учений «Океан-2024».

С кораблей на побережье в Калининградской области пытался высадиться десант, но столкнулся с мощной обороной. В этом тактическом эпизоде в роли и агрессора, и обороняющихся выступают силы Балтийского флота. Первыми удар по кораблям противника, идущим к побережью, нанесли истребители морской авиации Су-30СМ2.

Ударом авиации противник не остановлен, и основные задачи по обороне легли на береговые войска. С огневых позиций по передовым группам катеров открыли огонь экипажи БТР-82А. В это же время на позиции прибыли береговые ракетные комплексы «Бастионов». Их цель гораздо крупнее - десантные корабли.

В этом эпизоде обороняющиеся силы не позволили противнику высадиться на побережье. Благодаря тому, что все занятые в отражении нападения силы действовали в единой связке и точно выполнили все поставленные задачи.

«Противник действовал по замыслу на быстроходных катерах с применением различных типов десантных средств. В ходе отработки этапа боевой стрельбы все цели, поставленные перед подразделением, были поражены», - сообщил врио командира 336 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Алексей Гончаров.

Вдали от берега малые ракетные корабли «Советск» и «Зеленый Дол» произвели электронные пуски «Калибров». А завершился этот эпизод учений имитацией морского боя.

Все стороны были вынуждены действовать в постоянно меняющейся оперативной обстановке, так же, как в реальных боевых условиях. Это повышает уровень боевой выучки и слаженности подразделений.

В ходе учений активно применяется опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Морпехи, обороняющие побережье, отработали уничтожение разведывательных беспилотников и безэкипажных катеров.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.