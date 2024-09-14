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ВС РФ уничтожили 19 украинских беспилотников над Россией

Над территорией Белгородской области уничтожено девять летательный аппаратов, еще 10 - над Курской.
2024-09-14 08:44:51
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Российские дежурные средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников в небе над территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что из них десять летательных аппаратов сбиты над Курской областью. Еще девять - в районе Белгородской.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 13 сентября над Россией были сбиты 20 БПЛА.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Курская область #белгородская область #Беспилотники ВСУ
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