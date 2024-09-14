В Новосибирской области зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на юге Новосибирской области. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

В оперативном уведомлении указано, что интенсивность сотрясений составила 4,1 балла по шкале MSK-64. В зоне, где специалисты зафиксировали землетрясение, возможны значительные сейсмические события.

К востоку от города Искитим уже происходили схожие землетрясения, об этом сообщает Интерфакс. Агентство уточняет, что магнитуда сейсмического события ранее составляла 4 балла.