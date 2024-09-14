Армия США начала поиск русскоговорящих «актеров» для учений

Военнослужащие американской базы Форт Ирвин набирают «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Как отмечает агентство, еще в феврале 2024 года компания Check Defense опубликовала объявление о поиске «актеров» со знанием русского языка. Кроме того, в сети опубликованы ряд подобных объявлений.

Согласно требованиям, «исполнители ролей» обязаны обладать отличными устными и письменными навыками. Также в обязанности будет исполнение в том числе ролей местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны, беженцев и заключенных.

Отметим, что Национальный учебный центр Форт Ирвин является ключевым тренировочным полигоном американских войск. Здесь, на протяжении многих лет, отрабатываются действия против потенциальных врагов страны.