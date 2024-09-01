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Во Внуково отменили или отложили ряд рейсов на прилет и вылет

Три рейса на вылет отложены, а несколько рейсов на прилет прибудут с опозданием.
Анастасия Бобылева 2024-09-01 04:58:20
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Во московском аэропорту Внуково отменили один рейс и задержали ряд других. Информацию об изменениях можно увидеть на онлайн-табло.

Три самолета вылетят из Москвы позже запланированного времени: в Стамбул, Баку и Бодрум. Также задерживаются несколько рейсов на прилет: из Стамбула, Анкары, Антальи, Актау, Дубая, Даламана, Перми, Уфы и Новосибирска. Рейс из Тбилиси в Москву отменили.

Ранее в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина появились сообщения о трех беспилотниках, летевших на Москву. Все они были уничтожены, заявил Собянин.

#Москва #в стране и мире #самолеты #Внуково #отмена рейса
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