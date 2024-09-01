Во Внуково отменили или отложили ряд рейсов на прилет и вылет

Во московском аэропорту Внуково отменили один рейс и задержали ряд других. Информацию об изменениях можно увидеть на онлайн-табло.

Три самолета вылетят из Москвы позже запланированного времени: в Стамбул, Баку и Бодрум. Также задерживаются несколько рейсов на прилет: из Стамбула, Анкары, Антальи, Актау, Дубая, Даламана, Перми, Уфы и Новосибирска. Рейс из Тбилиси в Москву отменили.

Ранее в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина появились сообщения о трех беспилотниках, летевших на Москву. Все они были уничтожены, заявил Собянин.