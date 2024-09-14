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Расчет FPV-дрона нанес удар по автомобилю ВСУ на Донецком направлении

Украинские националисты пытались провести ротацию на Донецком направлении, однако наши военнослужащие не дали им этого сделать.
2024-09-14 06:15:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет FPV-дрона Южной группировки войск нанес удар по автомобилю с боевиками ВСУ на Донецком направлении. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения цели.

Разведка выявила очередую попытку украинских националистов провести ротацию личного состава одной из своих позиций на линии боевого соприкосновения. Координаты цели отправили расчету FPV-дрона.

Оперативно получив подтверждение разведывательной информации, расчет приступил к выполнению боевой задачи. В результате точного попадания беспилотника, снабженного осколочно-фугасным боеприпасом, автотранспорт ВСУ с личным составом удалось уничтожить.

Ранее операторы FPV-дронов показали уничтожение противотанкового расчета ВСУ. Боевиков обнаружили с помощью беспилотника, координаты передали операторам ударных дронов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ротация #донецкое направление #FPV-дрон
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