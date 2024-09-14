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Самолеты Ту-142 и Ил-78 провели дозаправку в рамках учений «Океан-2024»

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 СФ отработали дозаправку топливом на высоте пяти километров от воздушного танкера Ил-78 дальней авиации ВКС РФ во время учений «Океан-2024».
2024-09-14 05:38:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Над акваторией Баренцева моря экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота и самолетов дальней авиации Ил-78 Воздушно-космических сил РФ провели дозаправку.

Задание выполнялось над нейтральными водами Баренцева моря в рамках продолжающегося стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Океан-2024».

Процесс дозаправки топливом проходил на высоте пяти километров, при этом скорость воздушных судов была порядка 500 километров в час.

Как отметило Минобороны РФ, этот процесс - один из самых сложных видов летной подготовки. Во время него Ту-142 на расстоянии 10-15 метров должен сблизиться с Ил-78, законтактировать с конус-датчиком заправщика. Затем необходимо удерживать место в строю до полной заправки.

Сутками ранее также над Баренцевым морем пара дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработала учебные задачи и «поразила» отряд кораблей условного противника.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #учения #ВКС РФ #Северный флот #Баренцево море #Ту-142 #Ил-78 #Океан-2024
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