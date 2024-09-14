Вильфанд предупредил об очень теплой погоде на европейской части РФ

На предстоящей неделе европейскую часть России ожидает теплая погода, при этом в столице столбики термометров поднимутся до 26 градусов. Таким прогнозом поделился с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение последующих дней очень теплая погода, причем повсеместно: в Северо-Западном федеральном округе - на 5-10 градусов температура выше нормы, она везде будет 22-27 градусов. <...> В центре европейской части России тоже очень теплая погода. Ночные температуры в субботу и воскресенье - от 12 до 15 градусов, дневные - 24-27», - сообщил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в Мурманской области она будет даже на 12 градусов выше нормы, поскольку норма там очень низкая - до 16 градусов будет с субботы до среды.

При этом в азиатской части России уже наступят заморозки - до минус 2 градусов (в Кемеровской, Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае), а на юге Европейской России - бархатный сезон.

Как сообщалось МЧС РФ ранее, аномальная жара в Москве продлится до 16 сентября, превышая климатическую норму минимум на 7 градусов. Одиннадцатого сентября Вильфанд назвал лето 2024 года самым жарким в истории.