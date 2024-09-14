Бойцы будущего отряда «Барс-Белгород» показали свою боевую подготовку

В Белгородской области продолжаются мероприятия по формированию добровольческого отряда «Барс-Белгород», созданный в целях защиты жизни и здоровья граждан от ВСУ в приграничных районах. Министерство обороны России показало видео тренировки бойцов.

Отряд будет действовать только на территории Белгородской области. Бойцы будут заниматься охраной и обороной жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьбой с вражескими БПЛА, выявлением ДРГ противника и борьбой с ними, эвакуацией мирных жителей и обеспечением режима КТО.

Интенсивная боевая подготовка и обучение личного состава отряда «Барс-Белгород» происходит на полигонах. Подготовка организована от легкого к сложному: выполняются боевые стрельбы из различного вооружения, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций, действия в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки, организация управления в ходе выполнения задач.

Ранее корабли и катера Каспийской флотилии уничтожили безэкипажные катера (БЭК) условного противника на учениях «Океан-2024». Для поражения цели они использовали гранаты.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.