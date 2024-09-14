Прокуратура показала видео массовой драки со стрельбой в Москве

У ресторана на пересечении улицы Гарибальди с Ленинским проспектом в Москве произошла массовая драка со стрельбой. В ней участвовали не менее девяти мужчин.

Прокуратура Москвы опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых один из участников несколько раз выстрелил в воздух. Как уточняет 360, в результате произошедшего мужчина получил ранение из травматического оружия.

В прокуратуре уже начали проверку в связи с инцидентом. Как сообщили в ведомстве, ход процессуальной проверки находится на контроле.