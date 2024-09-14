При столкновении поездов в Египте погибли три человека и 49 пострадали

В городе Эз-Заказик в Египте столкнулись два поезда. В результате этого погибли три человека и 49 пострадали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

«Состояние здоровья 44 пациентов стабильно и, скорее всего, в ближайшие часы они будут выписаны из больниц», - говорится в сообщении ведомстве.

При этом пятеро раненых в нестабильном состоянии, а к месту происшествия было направлено 39 машин скорой помощи.

Минздрав заявил о том, что двое из трех погибших — подростки. Сначала было известно о 29 раненых из-за столкновения, затем о 39, в 22:26 по местному и московскому времени ведомство сообщило о 49 пострадавших.

Министр здравоохранения Египта Халед Абдул Гафар проследил за последствиями аварии, транспортировкой и вызовом скорой помощи пострадавшим.