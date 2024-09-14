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Белоусов поручил разобраться с гибелью военнослужащих Эрнеста и Гудвина

Министр обороны России поставил поручение на личный контроль.
Игнат Далакян 2024-09-14 20:52:47
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Министр обороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову вместе с контрразведкой ФСБ разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

«Министр обороны поручил… в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа», - говорится в сообщении.

Андрей Белоусов поставил это поручение на личный контроль.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#военнослужащие #валерий герасимов #контроль #Андрей Белоусов #эрнест #Гудвин
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