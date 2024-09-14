У берегов Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

На Курильских островах в Сахалинской области зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 4,5. Такую информацию предоставил региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН (Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук»).

Землетрясение произошло в 07:46. Эпицентр находился в 62 километрах к востоку от курильского острова Симушир, очаг - на глубине 60 километров. По сведениям сейсмологов, от населения не поступали сведения об ощутимости толчков.

При этом Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) также зафиксировал это сейсмособытие. По его данным, магнитуда немного меньше - 4,2. Подземные толчки зарегистрированы 13 сентября в 14:46 по московскому времени. Очаг находился на глубине 60 километров.

В этом регионе находится стык Тихоокеанской, Евразийской и Филиппинской литосферных плит. По этой причине там довольно часто ощущаются подземные толчки.