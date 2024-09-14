МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отравление китайцев привело к аресту директора ресторана в Москве

Шаповалову заключили под стражу на два месяца, обвинив в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Мария Зайцева 2024-09-14 19:07:30
© Фото: moscowcourts, телеграм © Видео: Суды общей юрисдикции Москвы

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу директора китайского ресторана, после того как в нем отравились граждане КНР. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шаповаловой Екатерины Сергеевны на срок 1 месяц 30 суток, до 13 ноября 2024 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период домашнего ареста у обвиняемой будут определенные запреты и ограничения.

Женщину обвиняют по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, то есть в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно об отравившейся в китайском столичном ресторане «ВанДи» группы граждан КНР, они были госпитализированы, как сообщил телеграм-канал Mash.

По его же информации, китайцы ели карпа на пару с рисом.

#Китай #в стране и мире #отравление #арест #Директор #ресторан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 