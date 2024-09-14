Отравление китайцев привело к аресту директора ресторана в Москве

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу директора китайского ресторана, после того как в нем отравились граждане КНР. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шаповаловой Екатерины Сергеевны на срок 1 месяц 30 суток, до 13 ноября 2024 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период домашнего ареста у обвиняемой будут определенные запреты и ограничения.

Женщину обвиняют по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, то есть в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно об отравившейся в китайском столичном ресторане «ВанДи» группы граждан КНР, они были госпитализированы, как сообщил телеграм-канал Mash.

По его же информации, китайцы ели карпа на пару с рисом.