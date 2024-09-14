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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Черным морем

БПЛА был сбит около 17.30 по московскому времени.
2024-09-14 19:37:26
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что это была попытка Украины совершить теракт на территории России.

«14 сентября около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о 19 уничтоженных украинских беспилотниках над территорией России за ночь с 13 на 14 сентября.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #беспилотник #средства пво #бпла самолетного типа
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