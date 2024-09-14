ВС РФ поразили места базирования катеров сил специальных операций ВСУ

Группировки войск ВС РФ поразили место базирования катеров сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В 132-х районах поражена живая сила и военная техника противника.

«Поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132-х районах», - указано в сообщении.

Ранее военнослужащие РФ сорвали попытку катеров ВСУ захватить буровую установку «Крым-2». ВСУ направили в акваторию черного моря морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force. В результате боя украинские военные отступили. Бойцы ВС РФ уничтожители восемь морских катеров и до восьмидесяти украинских военнослужащих сил специальных операций. Шесть оставшихся катеров ретировались.

Новость подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.