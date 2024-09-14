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ВС РФ поразили места базирования катеров сил специальных операций ВСУ

Военная техника ВСУ поражена в 132 районах.
2024-09-14 12:48:14
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Группировки войск ВС РФ поразили место базирования катеров сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В 132-х районах поражена живая сила и военная техника противника.

«Поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132-х районах», - указано в сообщении.

Ранее военнослужащие РФ сорвали попытку катеров ВСУ захватить буровую установку «Крым-2». ВСУ направили в акваторию черного моря морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force. В результате боя украинские военные отступили. Бойцы ВС РФ уничтожители восемь морских катеров и до восьмидесяти украинских военнослужащих сил специальных операций. Шесть оставшихся катеров ретировались.

Новость подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов. 

#армия #военная техника #Минобороны РФ #ВС РФ #аэродром #ВСУ #катеры
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