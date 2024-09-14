Китай отреагировал на проход немецких кораблей через Тайваньский пролив

Корабли ВМС Германии впервые за 20 лет прошли через Тайваньский пролив. О нахождении фрегата «Баден-Вюртемберг» и военного корабля «Франкфурт-на-Майн» в акватории пролива сообщило агентство DPA со ссылкой на данные о морских маршрутов.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о планируемом прохождении суднов через Тайваньский пролив. Причиной выбранного маршрута стали безопасность и наиболее короткое расстояние.

Народно-освободительная армия Китая выразила недовольство действиями ФРГ. В заявлении армии указано, что данный маршрут немецких кораблей «повышает риски безопасности и подает неверные сигналы».