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Китай отреагировал на проход немецких кораблей через Тайваньский пролив

Китай обвинил Германию в повышенных рисках безопасности.
Услада Дубинина 2024-09-14 11:09:24
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Корабли ВМС Германии впервые за 20 лет прошли через Тайваньский пролив. О нахождении фрегата «Баден-Вюртемберг» и военного корабля «Франкфурт-на-Майн» в акватории пролива сообщило агентство DPA со ссылкой на данные о морских маршрутов.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о планируемом прохождении суднов через Тайваньский пролив. Причиной выбранного маршрута стали безопасность и наиболее короткое расстояние.

Народно-освободительная армия Китая выразила недовольство действиями ФРГ. В заявлении армии указано, что данный маршрут немецких кораблей «повышает риски безопасности и подает неверные сигналы».

#Китай #в стране и мире #ФРГ #военные корабли #Тайваньский пролив
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