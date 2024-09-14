На Алтае разбился легкомоторный самолет

В Алтайском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«По предварительным данным, днем 14 сентября 2024 года в ходе полета легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку на участок местности вблизи поселка Приозерный Рубцовского района Алтайского края», - говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что находившийся за штурвалом самолета пилот погиб при посадке.
В настоящее время ведется установка обстоятельств происшествия. Заведено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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