На Алтае разбился легкомоторный самолет

В Алтайском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По предварительным данным, днем 14 сентября 2024 года в ходе полета легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку на участок местности вблизи поселка Приозерный Рубцовского района Алтайского края», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что находившийся за штурвалом самолета пилот погиб при посадке.

В настоящее время ведется установка обстоятельств происшествия. Заведено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.