МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Дагестане произошел крупный пожар на рыбозаводе

Для тушения потребовались 10 пожарных и 3 единицы техники.
Анастасия Бобылева 2024-09-14 00:50:43
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В городе Кизляр в Дагестане произошел крупный пожар на рыбозаводе, он распространился на площадь 800 квадратных метров. Пожарные уже потушили огонь, как сообщили в МЧС России.

«В Кизляре огонь вспыхнул в здании на территории рыбзавода. Открытое горение уже ликвидировано на 800 квадратных метрах», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, для тушения пожара потребовались 10 специалистов и 3 единицы техники. В МЧС уточнили, что никто не пострадал в результате произошедшего.

#в стране и мире #пожар #завод #Дагестан #кизляр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 