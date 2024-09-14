В городе Кизляр в Дагестане произошел крупный пожар на рыбозаводе, он распространился на площадь 800 квадратных метров. Пожарные уже потушили огонь, как сообщили в МЧС России.

«В Кизляре огонь вспыхнул в здании на территории рыбзавода. Открытое горение уже ликвидировано на 800 квадратных метрах», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, для тушения пожара потребовались 10 специалистов и 3 единицы техники. В МЧС уточнили, что никто не пострадал в результате произошедшего.